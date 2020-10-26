Красная книга Российской Федерации – это государственный регистр редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, обитающих на территории Российской Федерации, ее морской экономической зоны и континентального шельфа.

Этот документ также упоминается как Красная книга России. Это основа для создания и принятия соглашений об охране исчезающих видов. С множеством растений Красной Книги можете ознакомится в предыдущей статье. В данной статье более подробно рассмотрим этот российский документ.

История Красной книги Российской Федерации

В период с 1961 по 1964 год группа советских биологов проводила исследования исчезающих растений и животных на советской территории. Это исследование проводилось в рамках Красного списка МСОП и стало первым советским списком исчезающих видов. Министерство сельского хозяйства запросило дальнейшие исследования после просмотра списка во второй половине десятилетия. Экологическая оценка ситуации привела к тому, что в 1974 году министерство приняло закон, направленный на защиту находящихся под угрозой исчезновения видов в списке.

Законодательство привело к первой официальной публикации Красной книги в 1978 году. Согласно новому закону, животные, перечисленные в документе, охраняются и регулируются советским правительством в попытке сохранить их существование. Когда распался Советский Союз, усилия по сохранению были оставлены на усмотрение новообразованных стран. Однако многие из этих стран не смогли создать и поддерживать свои собственные списки исчезающих видов из-за нехватки ресурсов. В целях соблюдения общих природоохранных норм, в регионе был заключен общий экологический договор.

Категории данных Красной книги

Красная книга Российской Федерации использует 6 категорий для определения охранного статуса региональных видов растений, животных и грибов. Эти категории следующие:

1. Категория 5– реабилитация:

Эта категория используется для описания тех видов, численность популяции которых увеличилась или восстановилась в соответствии с правилами сохранения. Виды, относящиеся к этой категории, считаются почти стабильными и не вызывают срочных проблем с сохранением.

2. Категория 4– неопределенный статус:

эта категория используется для описания тех видов, которые не соответствуют критериям для других категорий. Кроме того, у экспертов может не быть достаточной информации об этих видах, чтобы определить их охранный статус.

3. Категория 3- редкая:

эта категория используется для описания видов с небольшой численностью популяции и ограниченным размером суши или морской территории.

4. Категория 2- уменьшение численности:

эта категория используется для описания тех видов, численность которых постоянно сокращается. Если факторы, влияющие на размер популяции этих видов, сохранятся, вид переводится в следующую категорию.

5. Категория 1- находящиеся под угрозой исчезновения:

эта категория используется для описания видов, находящихся под угрозой исчезновения. Эта опасность возникает, когда размеры популяции становятся настолько малыми, что маловероятно, что они могут быть восстановлены в будущем.

6. Категория 0- возможно вымершие:

эта категория используется для описания тех видов, которые оставались незамеченными или не зарегистрированными в течение как минимум 50 лет на территории России.

Региональные Красные книги

Несмотря на существование Красной книги Российской Федерации, некоторые регионы пытаются поддерживать свои собственные красные книги и региональную природоохранную политику. Эту региональную политику критикуют за то, что для создания этих региональных книг используются фонды по сохранению на основе повторяющихся документов, вместо того, чтобы финансировать более прямые усилия по сохранению. Сторонники региональных Красных книг, однако, утверждают, что эти специализированные списки видов позволяют применять более краткие меры защиты местной окружающей среды и что они поддерживают местные усилия по биологическим исследованиям.

Ниже приведем некоторые фотографии и названия животных, занесенных в Красную книгу России.

Фото и описание животных из Красной книги

Амурский леопард

Амурский леопард – редкое животное, также известен как дальневосточный леопард, маньчжурский леопард или корейский.

На амурского леопарда охотятся в основном из-за красивой пятнистой шерсти. В 1999 году группа тайных расследований обнаружила шкуры самки и самца амурского леопарда, которые продавались за 500 и 1000 долларов соответственно в селе Барабаш, недалеко от заповедника «Кедровая падь» в России.

Амурские леопарды находятся на грани исчезновения. При такой небольшой оставшейся популяции гибель каждого амурского леопарда подвергает этот вид еще большему риску исчезновения. Сохранение их среды обитания приносит пользу другим видам, в том числе амурским тиграм и оленям.

Они получили убежище в 2012 году, когда правительство России объявило новую охраняемую территорию. Этот национальный парк, получивший название “Земля леопарда”, ознаменовал собой серьезную попытку спасти самую редкую кошку в мире.

Амурский тигр

Сибирские (или амурские) тигры – самые крупные кошки в мире.

Они живут в основном в березовых лесах на востоке России, хотя некоторые из них существуют в Китае и Северной Корее.

Тигры – самые большие из всех диких кошек, известные своей мощью и силой. За последние сто лет охота и уничтожение лесов резко сократили общую популяцию тигров. На тигров охотятся как на трофеи, а также ради использования в традиционной китайской медицине. Все шесть оставшихся подвидов тигров находятся под угрозой. Браконьерство – меньшая, но, все же, очень значительная угроза для амурских тигров.

Бурый медведь

Бурый медведь, также известный как медведь гризли несколько лет назад был на грани исчезновения. 200 лет назад между Тихим океаном и Великими равнинами обитало более 50 000 бурых медведей.

Когда-то на них охотились ради мяса и меха, а позже экспансия человека привела к огромным потерям среды обитания для бурого медведя, что резко уменьшило их популяцию. С тех пор вмешательство человека успешно помогло статусу этих животных перейти от «на грани исчезновения» до «редких», согласно Красному списку угрожаемых видов МСОП.

Бурых медведей необходимо сохранять из-за их огромной роли в окружающей среде, потому что они находятся на вершине пищевой цепи и играют большую роль в нашей экосистеме.

В Америке и Канаде основной причиной, угрожавшей бурому медведю, было сегментирование его среды обитания (дороги, шоссе…). Поэтому, чтобы спасти среду обитания бурого медведя, люди стали добавлять все больше и больше переходов для диких животных на дорогах и шоссе. Это позволяет животным (не только медведям) беспрепятственно пересекать дорогу в другие леса.

Снежный барс

Снежный барс обитает в 12 странах, включая Китай, Бутан, Непал, Индию, Пакистан, Афганистан, Россию и Монголию, но их популяция сокращается очень быстро.

Снежный барс играет ключевую роль и в качестве главного хищника, и в качестве индикатора здоровья высокогорья – его среды обитания. Если снежный барс будет процветать, то будет процветать и множество других видов.

Единственный хищник снежных барсов – люди. Охота, потеря среды обитания – основные причины, по которым эта большая кошка находится под угрозой исчезновения.

Изменение климата представляет, пожалуй, самую долгосрочную угрозу для снежного барса. Воздействие изменения климата может привести к потере до 30 процентов местообитаний снежного барса только в Гималаях.

Снежных барсов часто убивают местные фермеры, потому что они охотятся на домашний скот, такой как овцы, козы, лошади и телята яков. На животных, на которых обычно охотятся снежные барсы, таких как баран аргали, также охотятся местные охотники. Поскольку их естественную добычу становится все труднее найти, снежные барсы вынуждены убивать домашний скот, чтобы выжить.

Ареал обитания снежного барса продолжает сокращаться из-за заселения людьми и увеличения использования пастбищ.

Красный горный волк

Красные или горные волки – хищные млекопитающие, представители семейства собачьих. Этот вид очень редок и находится под угрозой исчезновения.

Внешний вид красных волков – это сочетание шакала, лисы и волка. Этот вид волков представлен довольно крупными особями, в длину они достигают 75-110 см (не считая длины хвоста 45-50 см), а их вес составляет 17-21 кг. Красный волк отличается от обычного, прежде всего окрасом. Кроме того, у красных волков более пушистая шерсть и длинный хвост. Окрас таких волков имеет красноватый оттенок (детеныши этого вида до трех месяцев полностью темно-коричневые), конец хвоста черный и очень пушистый, как у лисиц.

По внешним признакам и среде обитания различают 10 видов красных волков и все они обитают в Центральной и Южной частях Азии.

Стабильное количество особей этого вида наблюдается только в Индии, во всех остальных частях ареала этот вид находится на грани исчезновения.

На территории России обитает всего два вида красных волков.

Среда обитания красных волков – горы. Они не роют норы, поэтому обычно устраивают свои норы в расщелинах скал, пещерах или нишах. С гор красные волки могут переходить в другую среду обитания (степи, лесостепи или пустыни), но на очень короткие промежутки времени, в поисках пропитания. Красные волки охотятся и живут довольно большими стаями (5-12 особей), в стаю входят пары волков разных поколений и отношения между всеми членами стаи абсолютно не агрессивны. Стаи охотятся в основном днем, на довольно крупных животных, хотя иногда их добычей становятся и маленькие животные.

Кабарга

Олень в основном обитает в России и Азии. Кабарга издавна славится мускусом, который производит только самец. Выделения из ароматической железы самцов кабарги используются во многих традиционных восточноазиатских лекарствах для лечения различных заболеваний, касающихся сердца, нервов и дыхания. Мускус также используется в немедицинских продуктах, таких как косметика, средства личной гигиены, шампуни и моющие средства.

Натуральный мускус был основным предметом международной торговли и объектом контрабанды в течение длительного периода времени. Популяция дикой кабарги подвергалась тяжелому давлению долгое время, поэтому этот вид находится на грани исчезновения.

Разрушение среды обитания представляет угрозу для кабарги, но крупномасштабная нелегальная охота для удовлетворения коммерческих потребностей является главной причиной резкого сокращения популяций кабарги.

Горный баран (архар, аргали)

Исследование, проведенное в монгольских и российских местообитаниях архара в октябре 2019 года, показывает, что численность трансграничной популяции крупнейшей в мире овцы увеличилась на 176 особей с 2017 года, когда проводился последний опрос. На 136 архаров в России и на 40 в Монголии.

Мониторинг трансграничной популяции архара является официальной обязанностью двух стран, как указано в Соглашении о совместной российско-монгольской комиссии по охране окружающей среды, подписанном в 2018 году. Каждые два года эксперты работают одновременно в обеих странах, чтобы не допустить двойного учета тех же животных.

“Защита архаров помогает и другим видам. Например, в Республике Алтай, в России на хребте Сайлюгем, алтайский горный баран остается основной добычей снежного барса, поскольку численность сибирского горного козла, наиболее распространенной добычи снежного барса, в последние годы сокращается. Без архара снежный барс мигрировал бы с Сайлугема. Защищая овец, мы помогаем выжить снежному барсу”, – говорит Александр Карнаухов, старший координатор Алтае-Саянской программы WWF.

Браконьерство, сокращение и изменение местообитаний архаров из-за изменения климата и неустойчивого управления пастбищами и развития инфраструктуры в местообитаниях архаров остаются основными угрозами для видов в России и Монголии.

Амурский горал

Эти пушистые, шерстистые животные – амурские горалы или длиннохвостые горалы, разновидность диких козлов, обитающих в скалистых горах.

Эти животные подвергаются риску исчезновения в Корее из-за чрезмерной охоты и изменений окружающей среды.

С 2006 года центр восстановления видов Службы национальных парков Кореи прилагает особые усилия для их сохранения.

В настоящее время только 63 длиннохвостых горала живут на горе Сорак и 26 на горе Ворак.

Похоже, судьба горалов, находящихся на грани исчезновения из-за человеческой деятельности, теперь снова в руках людей.

Пятнистый олень

Пятнистый олень родом из Восточной Азии, прижился в некоторых лесах Восточной Европы и Северной Америки.

Когда-то они были священным животным в Японии. Но в 1900-х годах были завезены в другие регионы мира, как декоративная дичь, включая Соединенные Штаты в 1920 году.

Естественные хищники: люди, тигры и волки (в зависимости от местоположения).

На пятнистого оленя разрешено охотиться в нескольких местах, включая Новую Зеландию, Чехию и несколько штатов Америки.

Есть много подвидов пятнистого оленя. Размер, окраска, среда обитания и поведение зависят от их местонахождения. Размер может варьироваться от 13 кг до 70 кг. В зависимости от местонахождения пятнистый олень может считаться исчезающим или находящимся под угрозой исчезновением. Во многих частях мира предпринимаются усилия по сохранению этих животных, чтобы спасти и поддержать процветание всех популяций.

Кулан

Азиатский дикий осел когда-то обитал в Российской Федерации, Монголии, северном Китае, северо-западе Индии, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Сегодня их главный опорный пункт – южная Монголия и Китай.

Лошадиные животные оказались на грани исчезновения из-за незаконной охоты и потери среды обитания.

Защитники природы начали возвращать лошадей в их естественную среду. Так, например, дикие ослы возвращаются на пастбища Казахстана, где они когда-то бродили в большом количестве.

В этом месяце в заповеднике Алтын Дала было выпущено больше куланов, чтобы создать четвертую популяцию. Проект организован Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана (ACBK). «Создание четвертой популяции позволит создать новые ареалы для вида и повысить его устойчивость».

Куланов перевели в центр в Алытн Дала в Центральном Казахстане, где их держали в неволе зимой, чтобы они могли приспособиться к местным условиям. Животные уже начали исследовать местность, и есть надежда, что они будут процветать и размножаться.

Азиатский дикий осел внесен в Красный список исчезающих видов и считается находящимся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Манул (Палласов кот)

Манул – кошка небольшого размера, по размеру похожая на домашних кошек. У них самый густой мех среди всех диких кошек. Они не могут долго бегать и могут стать жертвой человека или большой собаки.

Манул занесен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. Это одна из наименее изученных диких кошек в мире с ареалом от Кавказа до Восточной Монголии.

Население манулов определить сложно. Несмотря на то, что ареал обитания не изменился за последние несколько десятилетий, численность популяции продолжает сокращаться по всей территории. В последние годы манул исчез из Каспийского региона и востока своего ареала в Китае.

За последние 10-15 лет манул практически исчез из открытых степей и теперь его ареал находится в изолированных местах.

Сайгак

Это уникальная и находящаяся под угрозой исчезновения кочевая антилопа, населяющая великие равнины Центральной Азии и России. Сайгак – это реликт фауны ледникового периода, в которую входили мамонты и саблезубые кошки.

Не так давно по равнинам Средней Азии бродили полтора миллиона сайгаков; сегодня их меньше 50 000. Что еще хуже, в прошлом году в Казахстане от болезней погибло 12 000 сайгаков.

Сочетание краха сельской экономики после распада Советского Союза в 1991 году и открытия границы с Китаем в конце 1980-х годов привело к широкомасштабному и нерегулируемому браконьерству.

Браконьерство в значительной степени было вызвано потребностью нетрадиционной китайской медицины, в которой используются рога самцов сайгака. Они полупрозрачные янтарного цвета, высоко ценятся в странах Юго-Восточной Азии.

Исследователи в России, Казахстане, Монголии, Туркменистане и Узбекистане – разработали ряд инновационных программ, направленных на спасение этого вида, включая разведение в неволе, новые правила и законы, борьбу с браконьерством, местное образование и осведомленность. Теперь они пробуют что-то новое: экологический туризм в редко посещаемый регион юга России.

Дальневосточна черепаха

Находящаяся под угрозой исчезновения черепаха, называемая триониксом, также известная как китайская мягкотелая черепаха, становится все менее и менее распространенной в своей среде обитания, на Дальнем Востоке России. Trionyx – это черепаха из мягкого панциря, что означает, что ее панцирь не затвердевает, а вместо этого является кожаным.

Мягкий панцирь делает этих черепах практически беззащитными от хищников – лисиц и енотовидных собак, которые любят есть взрослых рептилий и их яйца.

Одно из основных мест обитания древних рептилий – озеро Гасси в Нанайском районе Хабаровского края России. Часть озера находится на территории Анюйского национального парка, а другая часть окружена близлежащими деревнями.

Эти черепахи очень осторожны. Зимой они глубоко уходят на дно озера и прячутся в норах.

Чтобы отпугнуть хищников, в землю возле кладки черепахи люди кладут марлю, пропитанную пихтовым маслом и ароматом ванили. Лисы не любят резких запахов и поэтому уходят.

Однако главная опасность для популяции черепах – наводнения, потому что они просто смывают кладку яиц. Вода поступает до того, как вылупятся детеныши, а в паводке кладка сразу умирает.

Морж атлантический

Атлантический морж – уникальный вид экорегиона Баренцева моря. Эти ластоногие занесены в Красную книгу Российской Федерации. Летом и осенью млекопитающие собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льду, где самки несут потомство. По мнению ученых, моржи – одни из самых уязвимых обитателей российской Арктики, и с каждым годом опасность их исчезновения только возрастает.

Основными угрозами для атлантических моржей являются растущая активность нефтяных компаний и резкое сокращение ледяного покрова Арктики из-за изменения климата. Шельф будет осваиваться новыми нефтегазовыми компаниями, и, по мнению экологов, атлантические моржи наиболее уязвимы для расширения нефтегазовой отрасли.

Известна лишь приблизительная численность группировки моржей Печорского моря и расположение некоторых лежбищ. Движение моржей в течение года и взаимосвязь различных групп моржей остаются неизвестными. Прежде чем разработать меры по сохранению этого вида, необходимо его тщательно изучить.

Полярная лисица

На острове Медный в Беринговом море песцы находятся в плохом состоянии, возможно, из-за отравления ртутью.

Исследователи изучили рацион лисиц. Лисицы острова Медный питаются охотой на морских птиц и тушами тюленей. Поскольку известно, что такие загрязнители, как ртуть, накапливаются в морских животных, особенно в Арктике, они проверили лис на содержание тяжелых металлов и обнаружили его высокие уровни. В шерсти лисиц в среднем содержится 10 миллиграммов ртути на килограмм с пиковыми значениями 30 мг / кг. Для сравнения, у лисиц во внутренних водоемах Исландии уровень ниже, примерно 3,5 мг / кг.

Группа Гринвуда также сравнила уровни содержания ртути в лисицах Медного с таковыми в популяции на соседнем острове Беринга и в прибрежных популяциях лисиц в Исландии. Там тоже были высокие уровни ртути. Но популяция острова Беринга и прибрежные исландские лисы не испытали такого же сокращения численности, как их родственники на Медном.

Белый медведь

Сочетание истощающегося морского льда и обилие мусора вызвал массовый приток белых медведей в города на российском архипелаге. Это наихудший сценарий как для белых медведей, так и для людей, поскольку близость увеличивает вероятность конфликта.

Как сообщает The Washington Post, за последние несколько месяцев не менее 52 белых медведей посетили село Белушья Губа на островах Новая Земля на севере России. Медведи проникают в дома и офисные здания, побуждая чиновников объявить чрезвычайное положение. Обнаруженные The Guardian видео, которые демонстрируют вторжение медведей, показывают, как они поедают мусор на местной свалке. Это то, что должно было произойти рано или поздно, поскольку изменение климата продолжает сокращать морской лед, а люди продолжают расширяться в тающую Арктику.

Нападения белых медведей на людей исторически были довольно редкими. Но беспокоит то, что, когда медведи и люди живут близко друг к другу, возрастает риск конфликта. А человеческая еда – главная привлекательность для всех видов медведей: вот почему палаточные лагеря в регионах с черными и бурыми медведями советуют отдыхающим собирать еду и выбрасывать мусор в контейнеры, защищенные от медведей.

Беспокойство вызывает то, что медведи, как правило, возвращаются в районы, где они успешно кормились в прошлом, особенно в те годы, которые они провели в детстве. Если они узнают, что на местной свалке есть мусор с неограниченным количеством еды, они вернутся туда. Они всегда помнят места, где было что поесть, будь то помойка или мертвый кит.

Русская выхухоль

Ареал обитания: европейская часть России и бассейны рек Дон, Урал и Волга.

Выхухоль появилась на Земле немного раньше мамонта. Это полуводное млекопитающее, ныряющее насекомоядное, похоже на маленького крота с хоботком, толстым хвостом и крошечными глазками-бусинками.

Его хвост содержит сильно пахнущие мускусные железы, которые используются для усиления аромата духов, в результате чего выхухоль практически находится на грани исчезновения. Кроме того, его мех считается более ценным, чем у бобра.

Лошадь Пржевальского

Впервые научно описанная в конце 19 века русским исследователем Н. М. Пржевальским, в честь которого названа лошадь, она когда-то свободно бродила по степи вдоль границы Монголии и Китая. С тех пор лошадей Пржевальского больше не видели в дикой природе, они содержались и разводились в неволе, а недавно были вновь завезены в Монголию.

Считающаяся диким подвидом, потому что ее предки никогда не были одомашнены, лошадь Пржевальского с 1960-х годов вымерла в дикой природе в основном в результате скрещивания с другими одомашненными лошадьми. Усилия по реинтродукции на рубеже веков позволили успешно вырастить и поддержать дикие популяции на нескольких участках территории Монголии, что побудило Международный союз охраны природы (МСОП) в 2008 году отнести этот подвид к находящемуся под угрозой исчезновения.

Европейская норка

Когда-то популяция европейской норки была широко распространенная в Европе, но теперь она сильно сократилась и составляет менее 20% от своего прежнего ареала. Европейская норка в настоящее время обитает в нескольких изолированных популяциях на севере Испании (всего около 500 особей на северо-востоке страны) / юго-западе Франции, в дельте Дуная в Румынии и Украине, а также в некоторых частях России. Были разработаны программы разведения ее в неволе, чтобы способствовать сохранению этого пушистого зверька.

Европейская норка занесена в Красную книгу МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения.

Калан

Каланы – это морские выдры (водные хищники), обитающие в прибрежных районах Тихого океана, в том числе в водах Соединенных Штатов, Японии, Канады, России и Мексики. Эти маленькие существа когда-то имели довольно большую популяцию, которая составляла от 150 000 до 300 000 особей. Но со временем их численность значительно сократилась.

В настоящее время они находятся под угрозой исчезновения, и занесены в Красную Книгу РФ с 2011 года. Самое критическое падение численности этого вида произошло в 1911 году, когда, их было менее 2000 особей. В наши дни каланы защищены законом. Также предприняты многочисленные усилия по сохранению этих животных, в том числе разведение животных в неволе с последующим возвращением их в естественную среду обитания.

Основным фактором, который привел к угрозе исчезновения каланов, была охота с целью добывания их шкурок.

Попадание нефти в водную среду также являются серьезной проблемой для каланов, так как прямой контакт с маслом может привести к их переохлаждению. При попадании на шерсть она теряет изоляционные свойства. Также выдры могут проглотить масло или нефть, что наносит серьезные проблемы их легким и пищеварительной системе, а часто даже приводит к гибели.

Еще одна серьезная опасность для каланов – коммерческий промысел, поскольку они часто попадают в сети и погибают.

Рысь обыкновенная

Несмотря на то, что популяция рыси одна из наибольших по сравнению с другими видами кошек, она также находится под угрозой исчезновения. Численность особей стремительно сокращается из-за уничтожения ареалов ее обитания и охоты. В течение многих лет человек убивал рысь как вредителя.

Грант Русского географического общества «По следам снежного барса» превратился в полномасштабный проект «Дикие кошки юга Сибири» и направлен на изучение и сохранение редких видов кошек, обитающих на юге Сибири – снежного барса (ирбис) и рыси.

Этот проект направлен на повышение эффективности природоохранной деятельности на юге Сибири.

Гренландский тюлень

Как и все морские млекопитающие, этот вид находится под защитой Закона.

Детеныши гренландского тюленя имеют длинный пушистый белый мех (лануго), который сохраняется примерно 3-4 недели. Из-за их меха, мяса и жира охотники убивают тюленей еще с 1600-х годов.

Гренландские тюлени часто запутываются в рыболовных снастях, из-за чего погибают, так как не могут подняться на поверхность, чтобы сделать вдох.

Как и другие представители морей, тюлени страдают от появления нефти в воде.

Вдыхание или проглатывание нефти может повредить дыхательную, пищеварительную, репродуктивную и центральную нервную системы тюленя. Масло также вызывает раздражение или ожоги кожного покрова тюленя.

Сивуч

Это морской лев, – самый крупный представитель семейства «ушастых тюленей», которое включает всех морских львов котиков.

Исторически сложилось так, что морские львы были очень многочисленны во многих ареалах своего обитания. Коренные народы и поселенцы охотились на них ради мяса, шкур, жира и других продуктов.

Из-за повсеместного сокращения их популяции, морские львы впервые попали под защиту в соответствии с Законом об исчезающих видах (ESA) в 1990 г.

Некоторые опасные продукты, попадая в воду, наносят вред иммунной и репродуктивной системам млекопитающих и крайне негативно влияют на их здоровье и выживание. Особое беспокойство в настоящее время вызывает информация, о том, что в некоторых местах океана, где обитают морские львы, выявлено сильное загрязнение ртутью воды, что особенно губительно для их детенышей

Кольчатая нерпа

Самый маленький и самый распространенный арктический тюлень. Они получили свое название от маленьких светлых кругов на спине.

Встречаются практически во всех морях Северного полушария, где есть лед, и в некоторых пресноводных озерах.

Кольчатая нерпа, как и все морские млекопитающие, находится под защитой Закона «О защите морских млекопитающих».

Жизненный цикл кольчатой нерпы напрямую зависят от среды обитания. Таким образом, сокращение площади ледяного покрова на планете, в результате изменения климата, представляет высокую угрозу для этого вида.

Безоаровый козел

Принадлежит к подсемейству Caprinae, которое иногда называют семейством “козьих антилоп”. Они обитают в самых разных экстремальных условиях, от пустынь до альпийских плато.

Безоаровый или дикий козел – один из основных предков современной домашней козы.

Самцы безоаровых коз (козлы) весят до 90 кг, а самки до 55 кг.

И у самцов, и у самок этого вида есть рога. Рога самок редко бывают длиннее 33 см, в то время как рога взрослых самцов иногда достигают до 127 сантиметров в длину. В Кавказском регионе, численность популяции в конце 1980-х годов составляла от 3 500 до 4 000 особей, но с тех пор она быстро сокращалась, в основном в результате браконьерства.

Строительство дорог между Арменией и Азербайджаном затронуло популяцию безоаровой козы в этом регионе. А вот в Кавказском заповеднике дикой природы в Армении они процветают. Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей (FPWC) управляет заповедником и командой рейнджеров при поддержке World Land Trust.

Дзерен

Монгольскую газель размером от 1 до 1,5 м и весом от 20 до 40 кг можно узнать по ее желтовато-коричневому цвету, который в зимний период светлеет. Самцы – единственные, у кого есть рога в форме лиры, которые загибаются назад и идут параллельно спине. Длина рогов примерно на 40 см.

Страны обитания: Китай, Казахстан, Монголия и Россия.

Самыми распространенными хищниками, нападающими на газелей, являются гепарды. Но и люди охотятся на этих животных, что еще больше сокращает их популяцию.

Вымирающая монгольская газель является национальным охраняемым видом класса 2.

Зубр

Крупнейшее наземное животное было почти полностью уничтожено из-за уничтожения их среды обитания и охоты. Все о зубрах читайте здесь https://ecoplanet777.com/zubr-vyzhivshij-vid/

В древности люди охотились на этих животных ради пищи, а их шкуры использовали для одежды и убежища. Также из костей зубров делали инструменты и ритуальные предметы.

P.S.

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